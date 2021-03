La giunta premia Brando Maria Medici, talento musicale ad appena 9 anni

Canino - Da quando ne aveva 5 studia violino e in pochi anni ha ottenuto premi e riconoscimenti internazionali

Canino – Riceviamo e pubblichiamo – La giunta comunale premia un giovanissimo talento di nove anni nell’ambito musicale.

Con un nutrito curriculum nonostante la giovane età, Brando Maria Medici, si dedica allo studio del violino a partire dai 5 anni. Nel 2016 si iscrive alla scuola musicale Cesmi Vt/Roma sotto la guida dell’insegnante Costanza Biagini seguendo il metodo Suzuki.

Brando Maria Medici, la famiglia, il sindaco, l’assessore Rossi e il maestro Laterza

Dopo un anno di studi emergono le sue speciali doti. Successivamente la formazione è a guida di Naomi Barlow, sua insegnante ancora oggi, direttrice della scuola musicale Cesmi di Viterbo.

Dopo solo due anni di studi arriva al quinto libro Suzuki e vince il premio, nella sua categoria, alla 17’ edizione del “Concorso Internazionale Luigi Zanuccoli”.

Nello stesso periodo lavora spesso con l’insegnante americana Ann Stupay della scuola Cesmi di Roma.

Nel 2019 partecipa al festival Polacco di Lancut sotto la direzione del maestro inglese Helen Brunner ottenendo come rappresentante di classe per merito la possibilità di esibirsi alla sala del castello della città. Di ritorno in Italia , lo stesso anno, viene selezionato alla scuola di Alto perfezionamento musicale sotto la guida del maestro russo Dimitri Chichlov per un intero anno di studio.

Nell’estate 2020 partecipa alle masterclass sia di Liliana Bernardi, docente del conservatorio di Foligno e affermata violinista, sia di Vadim Brodski.

Il maestro Brodski valutata la bravura del ragazzino concede una borsa di studio per merito all’Accademia di alto perfezionamento musicale “Civilis di Roma”.

Con le modalità online, Brando, partecipa a numerose masterclass sotto la direzione del maestro Amy Beth Hormon insegnante del conservatorio di San Francisco in California.

A fine dello scorso anno, con la partecipazione al concorso internazionale Sante Centurione, il piccolo violinista, registra il primo premio assoluto e il premio Giovane promessa.

A gennaio 2021 partecipa al concorso internazionale Kyoto Music Competition e risulta al primo posto con 98/100.

E’ notizia di questi giorni che la famosa scuola britannica per giovani talenti musicali Yehudi Menhuin school apre le porte, da remoto, al giovane talento con l’offerta di fruire del college al compimento degli 11 anni.

Nella giornata dell’8 marzo Brando rendendo omaggio a tutte le donne si è esibito in diretta facebook, con un violino 4/4 del 2016 concesso in comodato dal maestro liutaio Mauro Fabretti, dalla sala conferenza del museo della ricerca archeologica di Vulci a Canino, accompagnato al pianoforte dal bravissimo maestro pianista Luigi Laterza di Viterbo.

In contemporanea con la consegna da parte del sindaco Lina Novelli di una targa ricordo è arrivata la notizia del primo premio al concorso internazionale musicale Città di Massa.

Un motivo di orgoglio per l’intera comunità, messo in evidenza dall’amministrazione comunale quale testimonianza di valore e di esempio per tanti giovani con l’invito a tutti di coltivare grandi e piccole passioni.

Lina Novelli

