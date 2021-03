La Gran Bretagna vieta di andare all’estero, 5mila sterline di multa per i trasgressori

Coronavirus - Viaggi consentiti solo per motivi di urgenza - Londra vuole “blindare” i risultati della campagna vaccinale

Londra – La Gran Bretagna blinda le frontiere: da lunedì prossimo sarà illegale andare all’estero se non per motivi di urgenza e i trasgressori rischiano una multa di 5 mila sterline.

Boris Johnson

È la linea dura scelta da Londra per evitare che si comprometta la campagna vaccinale che al momento ha portato alla somministrazione del siero a metà della popolazione adulta e al crollo del tasso di mortalità. Si teme che gli spostamenti all’estero possano far arrivare in Gran Bretagna delle pericolose varianti del virus. Così si opta per la chiusura della frontiere: ai trasgressori 5mila sterline di multa, ossia 5mila 800 euro.

Il bando resterà in vigore almeno fino alla fine di giugno: già al momento erano vietate le vacanze all’estero fino al 17 maggio, ma adesso il divieto viene esteso, assume forza di legge e si introducono pene per i trasgressori. Le uniche esenzioni sono per ragioni di lavoro, di salute o per urgenze familiari.

Quella di Londra è una reazione dovuta ai timori per la terza ondata del Coronavirus che si sta abbattendo sull’Europa: si teme un’importazione di pericolose varianti del virus che potrebbero compromettere la campagna di vaccinazione. Non si esclude, inoltre, che chi arrivi nel paese debba osservare un periodo di quarantena in un hotel a proprie spese.

23 marzo, 2021