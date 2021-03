Con la Juve Stabia una Viterbese senza punte – Tounkara squalificato, Rossi e Tassi non recuperano

Sport - Calcio - Serie C - Grande emergenza per Taurino, che deve trovare un'alternativa per sopperire alla tripla assenza

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – E’ una Viterbese più “spuntata” che mai.

Brutte notizie, tra giudice sportivo e infermeria, alla ripresa di ieri.

Oltre all’assenza di Tounkara per squalifica, contro la Juve Stabia Taurino dovrà fare a meno anche di Rossi e Tassi, assenti dal primo allenamento della settimana. E’ quasi impossibile che i due attaccanti, ancora alle prese con i rispettivi guai fisici, si uniranno al gruppo a breve ed è dunque scontato il forfait per la gara di mercoledì contro la Juve Stabia.

Senza una prima punta di ruolo serve una soluzione alternativa, che potrebbe essere l’adattamento di uno tra il giovane Emanuele Menghi e Murilo nel ruolo di falso nove. Più indietro, ma comunque percorribile, anche la pista che porta alla variazione di modulo con il conseguente passaggio al 4-3-1-2. Il tutto con l’ulteriore assenza di Simonelli, out per squalifica al pari di Tounkara.

Dopo l’allenamento di ieri, la squadra tornerà a correre anche stamani per una seduta singola mentre domani effettuerà un doppio lavoro tra mattina e pomeriggio. L’unico recupero in vista, importante ma a centrocampo, è quello di Palermo mentre per vedere all’opera Ammari, oggetto misterioso del calciomercato invernale, bisognerà attendere ancora.

Intanto la società sta seguendo con molta attenzione le prestazioni di Enrico Mora, portiere classe 2000 in forza al Giulianova, formazione abruzzese che milita nel girone F di serie D.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

30esima giornata

domenica 14marzo

Catania – Teramo (sabato)

Monopoli – Avellino (sabato)

Ternana – Bari (sabato)

Catanzaro – V. Francavilla (sabato)

Potenza – Vibonese (sabato)

Paganese – Palermo (sabato)

Juve Stabia – Turris

Foggia – Cavese

Casertana – Bisceglie

Riposa: Viterbese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 63 26 19 6 1 65:19 46 Avellino 56 27 17 5 5 42:21 23 Bari 52 27 15 7 5 43:22 21 Catanzaro 45 27 12 9 6 31:26 5 Catania 43 27 12 9 6 34:29 5 Juve Stabia 40 28 11 7 10 31:31 0 Foggia 40 28 11 7 10 30:31 -1 Teramo 39 27 9 12 6 28:24 4 Casertana 37 27 11 4 12 36:41 -5 Palermo 36 28 9 9 10 30:31 -1 Viterbese 34 28 8 10 10 28:31 -3 Monopoli 32 27 8 8 11 32:38 -6 V. Francavilla 31 28 7 10 11 29:37 -8 Turris 31 28 7 10 11 32:44 -12 Potenza 26 26 7 6 13 25:34 -9 Vibonese 26 27 4 14 9 26:30 -4 Paganese 24 28 5 9 14 21:39 -18 Bisceglie 21 27 4 9 14 22:41 -19 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

7 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende, Murilo

2 gol: Federico Baschirotto, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

Condividi la notizia:











12 marzo, 2021