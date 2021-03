La Madonna di Loreto alla scuola marescialli dell’aeronautica

Viterbo - Lunedì l'arrivo con benedizione in volo della città - Martedì santa messa e adorazione nella basilica di Santa Rosa

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della proclamazione della Vergine Lauretana a patrona degli aviatori, l’aeronautica militare ha organizzato un pellegrinaggio dell’effige sacra della patrona in tutte le basi della forza armata. In tale contesto nel pomeriggio di lunedì 8 marzo 2021, l’effige sacra della Vergine Lauretana giungerà alla scuola marescialli dell’aeronautica militare – Comando aeroporto di Viterbo.

Dopo il suo arrivo, proveniente dal 17esimo stormo di Furbara, la rappresentazione sacra della Vergine Lauretana sarà portata in volo sulla città di Viterbo; durante il volo Lino Fumagalli, vescovo del capoluogo della Tuscia, impartirà la benedizione.

Martedì 9 la sacra effige verrà trasferita nel santuario di Santa Rosa, dove alle 10,30 si svolgerà, alla presenza delle autorità civili e militari di Viterbo e nel rispetto della normativa anti-Covid vigente, una santa messa celebrata da Lino Fumagalli. Allo scopo di garantire la più ampia partecipazione della cittadinanza in relazione alle vigenti norme anti-Covid, la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming e social a cura dell’ufficio comunicazioni sociali della diocesi (Facebook e Youtube: Diocesi di Viterbo).

Durante la santa messa sarà presente anche una rappresentanza dei facchini di Santa Rosa a testimonianza dei rapporti di vicinanza tra il sodalizio e la scuola marescialli dell’aeronautica militare, in virtù di una condivisione di valori tra le due realtà quale impegno, coraggio, dedizione e altruismo.

Nel corso della due giorni la sacra effige potrà essere onorata dai fedeli martedì 9 dal termine della santa messa fino alle 12,30 nella basilica di Santa Rosa e nel pomeriggio dalle 14 alle 16 nella locale sezione dell’associazione Arma aeronautica.

Le celebrazioni per la Madonna di Loreto rappresentano un momento di profonda e comune riflessione sul quotidiano impegno umano, sociale e professionale di ogni uomo in azzurro. Il passato, il presente e il futuro si accomunano nelle anime e nelle menti del personale dell’aeronautica militare in un cammino ideale contrassegnato da riferimenti sicuri quali lo spirito di servizio ed il senso del dovere che hanno sempre consentito al predetto personale di operare con coerenza, motivazione ed onestà d’intenti fornendo al Paese una percezione trasparente e coerente della missione assegnata e dei valori necessari per affrontarla.

Di seguito il programma di dettaglio.

LUNEDI’ 8 MARZO 2021

Ore 16: arrivo dell’effige della Madonna di Loreto (scuola marescialli aeroporto Viterbo), a seguire benedizione in volo della città di Viterbo

Ore 17: trasferimento della sacra effige nella cappella aeroportuale

MARTEDI’ 9 MARZO 2021

Ore 10,30: santa messa officiata dal vescovo di Viterbo (santuario di Santa Rosa)

Ore 11,30-12,30: esposizione della sacra effige (santuario di Santa Rosa)

Ore 14: esposizione sacra effige locali associazione Arma aeronautica

Ore 16: trasferimento per Vigna di Valle

Scuola marescialli aeronautica militare Viterbo

4 marzo, 2021