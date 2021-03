“Con la pandemia calata la vendita di prodotti agricoli”

Viterbo - Prima uscita per Francesco Battistoni (FI) dopo la nomina a sottosegretario nel governo Draghi

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Con la pandemia, calate le vendite dei prodotti agricoli”. Un settore importante nella Tuscia, alle prese con le sue difficoltà, da un anno ne sta affrontando di nuove, legate al Covid. Lo sa bene, Francesco Battistoni, fresco di nomina al ruolo di sottosegretario nel governo Draghi.

“Le minori vendite – spiega il senatore Forza Italia – sono l’effetto della chiusura di ristoranti e attività di ricezione. D’altro canto, sono stati sospesi i dazi e molti agricoltori si stanno specializzando, provvedendo, in particolare per olio e vino, anche nella vendita online, sopperendo in parte alle perdite”.

L’occasione di parlarne è un incontro, organizzato di sabato pomeriggio, rigorosamente distanziati e all’aperto, con i vertici del partito a Viterbo. La prima uscita ufficiale a poche ore dall’entrata pure di Viterbo in zona rossa: “L’ultima occasione d’incontrarci prima del blocco – dice Battistoni – è la mia prima volta in questo ruolo, è tutto in divenire.

Sono felice d’essere stato indicato dal presidente Draghi su una materia che conosco bene”. Soddisfazione anche personale. “C’è stata una certa emozione davanti a Draghi quando ho firmato, per uno come me che viene dalla gavetta”.

Lavoro non mancherà. “Va tutelato il nostro patrimonio, promosso – continua Battistoni – m’impegnerò anche per il territorio, incontrando tutte le realtà. Ho già iniziato da Coldiretti locale, mentre ho visto il presidente nazionale Confagricoltura. Una serie d’incontri saranno necessari per affrontare temi nevralgici, dal recovery plan in giù”.

Al tavolo, accanto a Battistoni, gli esponenti locali FI, a cominciare dal responsabile provinciale Andrea Di Sorte. “È un momento positivo per Forza Italia – osserva Di Sorte – nei sondaggi siamo in risalita. L’esperienza governativa è stata premiata dalla base. Mancavamo al governo da 10 anni”.

Nella Tuscia, i prossimi impegni politici riguarderanno le elezioni comunali, rinviate tra metà settembre e metà ottobre. “Abbiamo realtà importanti – osserva Di Sorte – penso a Fabrica di Roma. Il sindaco Scarnati l’ha trasformata in questi anni, in cui è cresciuta demograficamente arrivando a 8mila abitanti, ha portato tutta una serie di servizi importanti. Lì abbiamo una lista già pronta”.

Altre realtà, come ricorda Di Sorte, in questa fase di Covid si sono comportate responsabilmente nella gestione della pandemia: “Penso a Viterbo, ma ci aggiungo pure Bolsena, dove arriviamo a 10mila con i visitatori e oggi ci sono sei positivi”.

Anticipa nuovi arrivi nel partito: “Anche in ambito civico, c’è un certo interesse”.

Per il sindaco di Viterbo Giovanni Arena è l’occasione di fare il punto sull’anno appena cominciato. “Il 2021 – ricorda Arena – sarà quello in cui arriverà la maggior parte delle risposte, con gli interventi che stiamo mettendo in campo, dal piano per le periferie al decoro della città, gli interventi sui parchi, penso per primo a Pratogiardino”.

E se il commissario comunale Mauro Proietti guarda al governo Draghi come ultima speranza di salvezza per il paese, Giulio Marini, capogruppo in comune e consigliere provinciale ricorda le sostanziose risorse a disposizione di palazzo Gentili. “Abbiamo 32 milioni per l’edilizia scolastica – ricorda Marini – mai visti così tanti, nemmeno quando ero presidente io”.

Giuseppe Ferlicca

13 marzo, 2021