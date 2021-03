La riforma del cognome tra dritto all’identità e promozione della parità di genere

Viterbo - Unitus - Incontro online mercoledì 24 marzo dalle 9 alle 13

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La riforma del cognome in Italia tra dritto all’identità e promozione della parità di genere

L’Università degli Studi della Tuscia, l’Università di Roma “Tor Vergata” insieme al gruppo di ricerca Grammatica e Sessismo – Centro di ricerca multidisciplinare e Rete per la Parità, propongono un incontro online dal titolo “La riforma del cognome in Italia tra dritto all’identità e promozione della parità di genere”.

La tavola rotonda si svolgerà sulla piattaforma Zoom mercoledì 24 marzodalle 9 alle 13.

A moderare l’incontro saranno le professoresse Sonia Melchiorre, docente di Lingua inglese per i media e la comunicazione e referente dell’accordo quadro per gli Studi di Genere dell’Università degli Studi della Tuscia, e Francesca Dragotto, docente di Linguistica generale e sociolinguistica e coordinatrice di Grammatica e sessismo dell’Università di Roma “Tor Vergata”. L’incontro del 24 marzo partirà proprio dall’importanza di una riforma sul cognome, la possibilità di scelta dell’acquisizione del cognome materno, per focalizzare l’attenzione sulle azioni che possano ridurre credenze e atteggiamenti sessisti verso le donne.

Azioni collocabili in punti diversi di una scala della violenza di genere – fisica, psicologica, economica (Convenzione di Istanbul) – che al suo grado estremo si manifesta con il femminicidio. Tra gli interventi Rosanna Oliva de Conciliis, presidente della Rete per la Parità APS; Barbara Belotti, storica dellʼarte e componente dell’Associazione di Toponomastica Femminile; Stefania Cavagnoli, docente dellʼuniversità di Roma “Tor Vergata”; Carla Bassu, docente di Diritto pubblico comparato dellʼuniversità di Sassari; Amalia Diurni, docente di diritto privato comparato dellʼuniversità di Roma “Tor Vergata”; Francesca Danese, portavoce del Forum del Terzo settore del Lazio. Il Centro studi dipartimentale multidisciplinare “Grammatica e sessismo” (GeS) è stato istituito nel 2018 per cooperare in maniera strutturata con altri atenei, enti del terzo settore e soggetti dell’associazionismo.

Uno degli obiettivi più importanti del GeS, è divulgare una visione del genere fondata su un punto di vista scientifico, mostrando come si tratti di un fenomeno che può essere colto solo adottando una prospettiva di studio inter e trans disciplinare.

Dal 2018 a oggi le azioni di ricerca, didattica e terza missione realizzate da GeS sono state innumerevoli. In questo anno GeS sta realizzando un corso di formazione in Cittadinanza attiva e paritaria, diretto dalla professoressa Francesca Dragotto, che ha come obiettivi prevenire e contrastare la violenza di genere. Per ricevere il link dell’incontro scrivere a:orientamentodisucom@unitus.it

Per informazioni e chiarimenti sull’evento scrivere alla Prof.ssa Sonia Melchiorre:melchiorresmr@unitus.it

