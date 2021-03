La Sapienza prima università al mondo per gli studi classici e la storia antica

Roma - Al secondo posto la prestigiosa Oxford University

Roma – L’università La Sapienza di Roma è il miglior ateneo al mondo per “Studi Classici & Storia Antica”, superando anche la prestigiosa università di Oxford che ora si attesta al secondo posto.

Roma – Università La Sapienza

A dirlo è la nuova classifica QS World University Rankings. Le buone notizia non riguardano solo l’ateneo romano, ma si estendono in generale a tutto il sistema universitario italiano, che registra notevoli progressi rispetto allo scorso anno. Di particolare orgoglio per il paese è la ricerca scientifica sul Covid. Su questo versante, l’Italia si attesta tra i cinque migliori stati al mondo.

Nel complesso, 8 dei 50 migliori atenei al mondo per lo studio di classici e storia antica sono italiani. Due università italiane si collocano poi tra le top 100 per gli studi di Medicina, mentre solo un ateneo italiano, il Politecnico di Milano, figura tra i migliori 50 italiani per Informatica.

Le Qs World University Rankings sono classifiche mondiali divise per materia e realizzate da analisti della formazione, che forniscono un’analisi sulle prestazioni e sui programmi universitari di oltre 1400 università in tutto il mondo.

4 marzo, 2021