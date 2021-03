“La sezione Aism attiva e raggiungibile in zona rossa”

Viterbo - Info utili dall'associazione nel periodo di blocco

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Purtroppo l’intera regione è tornata nuovamente in zona rossa e con essa anche tutta la provincia di Viterbo.

La sezione provinciale Aism continua ad essere attiva e raggiungibile; vogliamo anche poter capire l’impatto dell’epidemia sulla vita e la salute delle persone con SM e delle loro famiglie per poter dare e ciascuno il supporto adeguato.

Su tutto il nostro territorio, in maniera capillare, al fine di “ascoltare” le necessità e supportare tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla è attiva la relazione continuativa.

Sfruttando tutti i canali possibili vogliamo capire meglio, quali sono le loro preoccupazioni e quale effetto l’epidemia ha avuto e sta avendo sulla vita delle persone con SM, specialmente con il mutare continuamente delle colorazioni e quindi restrizioni delle zone. Ascoltiamo e supportiamo le persone con SM intervenendo sulle necessità che impattano nella loro vita.

Dal 4 marzo 2021, nella regione Lazio, è stata aperta la possibilità di prenotazione per le persone vulnerabili ed Aism è a fianco della direzione generale della Asl per poter supportare, indirizzare ed orientare tutte quelle persone che potrebbero avere difficoltà nella prenotazione.

Il nostro messaggio deve arrivare a voce alta non solo a Viterbo ma a tutti i singoli comuni dell’intera provincia dove le persone, a volte, anche semplicemente per una questione di logistica, potrebbero essere maggiormente svantaggiate.

Importante per la nostra sede territoriale è far arrivare loro il messaggio che Aism c’è. Facciamo appello anche a tutta la rete dei servizi sociali che potrebbero facilitare il raggiungimento di tutte quelle persone che vivono una maggiore condizione di disabilità.

Si ricorda inoltre che contattando il numero Verde nazionale, 800803028, si possono ottenere tutte le informazioni su salute e lavoro.

“Come Associazione, siamo chiamati ad accelerare le risposte ai bisogni delle persone con SM, perché non possiamo permettere che questa epidemia da Covid 19 crei ulteriori rischi alla loro salute, dovuti non solo dal rischio di contagio ma progressione della malattia nonché isolamento sociale”.

In Italia sono 126 mila le persone con sclerosi multipla e nella nostra provincia si stimano oltre 550

“Grazie alla capacità di ascolto, nasce un confronto permanente e per Aism è importante portarlo avanti non solo con le persone con SM ma con tutte le Istituzioni coinvolte”

La sede della Sezione Aism di Viterbo, anche durante l’emergenza del Covid-19 continua ad essere attiva garantendo un supporto diretto a tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio attraverso:

Supporto psicologico a distanza, ritiro e consegna farmaci a domicilio attraverso il prezioso contributo di “Angeli in moto”, consulenza legaleefinanziaria a distanza, orientamento su tutti i servizi essenziali attivati nell’emergenza attraverso una mappatura del territorio della provincia.

Per qualsiasi richiesta o informazione ricordiamo che i volontari rispondono al numero Tel. 3358273819 – 3939773204

Cos’è la sclerosi multipla. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. In Italia sono 126 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 diagnosi ogni 3 ore. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. La SM colpisce le donne due volte più degli uomini. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca

Chi è Aism.

AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

Sezione Provinciale Aism di Viterbo – Il vicepresidente Vito Di Noto

16 marzo, 2021