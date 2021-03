La Spagna legalizza l’eutanasia

Madrid - È il sesto paese al mondo

Madrid – La Spagna ha legalizzato in via definitiva l’eutanasia e il suicidio assistito. La legge, promossa dal partito socialista del premier Pedro Sánchez, è stata approvata oggi dal congresso dei deputati con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni. Entrerà in vigore a giugno.

Una giornata storica quella di oggi per la Spagna, che diventa così il sesto paese al mondo, e il quarto in Europa, ad aver legalizzato l’eutanasia. L’approvazione della legge è arrivata dopo la crescente attenzione alimentata sul tema da casi come quello di Ramon Sampedro, attivista spagnolo rimasto paralizzato a seguito di un incidente che, come riporta El Periodico, ha presentato davanti a un tribunale di Barcellona la sua causa per essere aiutato a morire.

La legge approvata dal senato spagnolo prevede sia il suicidio assistito che l’eutanasia. La norma dispone che a richiedere l’eutanasia o il suicidio assistito possano essere le persone maggiorenni affetti da gravi e incurabili malattie. In quel caso, è possibile presentare la richiesta due volte per iscritto e dopo due processi deliberativi, se soddisfano i requisiti, riceveranno l’aiuto a morire circa 35 giorni dopo. La legge prevede la creazione di una commissione di garanzia e valutazione in ciascuna caso, che deve autorizzare l’eutanasia. È previsto che i medici possano beneficiare dell’obiezione di coscienza, ma il testo chiarisce anche che l’accesso non può essere “compromesso” da questo.

18 marzo, 2021