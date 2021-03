La Viterbese affronta la Juve Stabia, tra assenze e sete di vendetta

Sport - Calcio - Serie C - Senza Simonelli, Tounkara, Murilo e Tassi la squadra di Taurino ospita i campani di Padalino, che negli ultimi tre precedenti hanno sempre vinto

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Nella stagione 2018-2019, l’ultima con Camilli presidente, è finita 4-0 al Menti e 0-4 al Rocchi. In quella in corso, sempre a Castellammare di Stabia, è terminata 2-0.

Con dieci gol subiti e zero segnati negli ultimi tre precedenti, per la Viterbese quello con la Juve Stabia è un incrocio da brividi. Specialmente con le moltissime assenze che hanno decimato l’attacco laziale: dagli squalificati Tounkara e Simonelli agli infortunati Murilo e Tassi, che limitano al massimo le scelte di Taurino.

Per il tecnico leccese, che visti i precedenti punta sulla sete di vendetta, c’è il recupero di Rossi e quello di Palermo a centrocampo, anche se il capitano potrebbe avanzare di qualche metro per sopperire alle lacune del reparto avanzato che conta solamente, oltre all’ex delle vespe ai tempi della B, Bezziccheri e Matteo Menghi.

Tra gli ospiti, carichi al massimo dopo il 4-2 al Palermo e il 4-1 alla Turris, spicca la presenza di Marotta, bestia nera per i laziali ai tempi del Siena con tre reti e quattro assist in cinque incroci con i gialloblù. Oltre alla punta, che nelle ultime due uscite ha segnato ben cinque gol, Padalino può contare su una rosa di qualità in tutti i reparti che consente anche un po’ di turnover, vista la differenza di condizione fisica rispetto alla Viterbese che è reduce dal turno di riposo.

Attenzione, come detto, al possibile cambio di assetto della squadra di casa, che oltre al solito 4-3-3 (con Bezziccheri e uno tra Matteo Menghi e Porru ai lati di Rossi) potrebbe presentare un insolito 4-3-1-2 con Bezziccheri alle spalle di Palermo, adattato a seconda punta, e Rossi. Per gli ospiti solito 3-4-3 offensivo senza Russo, portiere titolare assente per infortunio.

Arbitra l’incontro Valerio Crezzini di Siena, con il supporto degli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Milos Tomasello Andulajevic di Messina e del quarto ufficiale Dario Madonia di Palermo. Il fischio d’inizio, al Rocchi, è previsto per le 15.

Samuele Sansonetti

Viterbese – Juve Stabia

probabili formazioni

VITERBESE (4-3-1-2): Daga; Baschirotto, Markic, Camilleri, Urso; Salandria, Bensaja, Adopo; Bezziccheri; Palermo, Rossi.

Panchina: Bisogno, Maraolo, Daga, Mbende, Ricci, De Santis, E. Menghi, Falbo, Sibilia, M. Menghi, Besea, Porru.

Allenatore: Roberto Taurino.

JUVE STABIA (3-4-3): Lazzari; Elizalde, Esposito, Mulè; Garattoni, Vallocchia, Scaccabarozzi, Rizzo; Fantacci, Marotta, Ripa.

Panchina: Farroni, Iannoni, Bovo, Guarracino, Caldore, Borrelli, Suciu, Oliva.

Allenatore: Pasquale Padalino.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Assistenti: Luca Feraboli di Brescia e Milos Tomasello Andulajevic di Messina.

Quarto ufficiale: Dario Madonia di Palermo.

Serie C – girone C

31esima giornata

mercoledì 17 marzo

Vibonese – Monopoli (martedì)

Turris – Catania

Bari – Casertana

Viterbese – Juve Stabia

V. Francavilla – Foggia

Bisceglie – Paganese

Cavese – Catanzaro

Teramo – Ternana

Avellino – Potenza

Riposa: Palermo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 66 27 20 6 1 67:20 47 Avellino 57 28 17 6 5 45:22 23 Bari 52 28 15 7 6 44:24 20 Catanzaro 48 28 13 9 6 32:26 6 Catania 43 28 12 9 7 34:30 4 Juve Stabia 43 29 12 7 10 35:32 3 Foggia 43 29 12 7 10 31:31 0 Teramo 42 28 10 12 6 29:24 5 Palermo 39 29 10 9 10 31:31 0 Casertana 37 28 11 4 13 36:42 -6 Viterbese 34 28 8 10 10 28:31 -3 Monopoli 33 28 8 9 11 33:39 -6 V. Francavilla 31 29 7 10 12 29:38 -9 Turris 31 29 7 10 12 33:48 -15 Potenza 28 27 7 7 13 27:36 -9 Vibonese 27 28 4 15 9 28:32 -4 Bisceglie 24 28 5 9 14 23:41 -18 Paganese 24 29 5 9 15 21:40 -19 Cavese 16 26 3 7 16 17:36 -19

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

7 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende, Murilo

2 gol: Federico Baschirotto, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

Condividi la notizia:











17 marzo, 2021