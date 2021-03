La Viterbese ospita il Monopoli, Taurino recupera pezzi importanti

Sport - Calcio - Serie C - Contro i pugliesi tornano Baschirotto in difesa, Bensaja a centrocampo e Tounkara in attacco - Fischio d'inizio alle 12,30, orario "favorevole" ai gialloblù

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Recuperi importanti e orario “favorevole”.

Per il lunch match contro il Monopoli la Viterbese si affida al rientro di Baschirotto, Bensaja e Tounkara ma anche alle statistiche.

Nei due incontri stagionali giocati finora all’ora di pranzo, infatti, i gialloblù hanno conquistato due belle vittorie, sempre per 1-0, contro Bari e Palermo.

Con una sola sconfitta e due soli gol subiti negli ultimi sette impegni, per la squadra di Taurino vuole fare punti, per tenere almeno alla stessa distanza una diretta concorrente alla salvezza diretta e magari provare a mantenere la scia del treno playoff.

I tre rientri, tra difesa, centrocampo e attacco, consentono al tecnico leccese di avere più scelta nei due reparti, in attesa del recupero di Palermo. Nel 4-3-3 di partenza, nel frattempo, ci sono almeno tre ballottaggi: Urso o Falbo come terzino sinistro, Adopo o Besea come mezz’ala e Bezziccheri o Simonelli nel tridente d’attacco.

Il fischio d’inizio di Simone Taricone di Perugia è in programma alle 12,30 e apre la 29esima giornata del girone C. Ad assistere l’arbitro, gli assistenti Gabriele Bertelli di Busto Arsizio e Rosario Antonio Grasso di Acireale. Quarto ufficiale Marco Ricci di Firenze. All’andata finì 1-1 con gol di Arena e Tounkara, in rapida successione, nella ripresa.

Samuele Sansonetti

Viterbese – Monopoli

probabile formazione

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Camilleri, Markic, Urso; Adopo, Bensaja, Salandria; Simonelli, Tounkara, Murilo.

Panchina: Bisogno, Bianchi, Mbende, Bezziccheri, Ricci, De Santis, E. Menghi, Falbo, Sibilia, Rossi, M. Menghi, Besea, Tassi, Porru.

Allenatore: Roberto Taurino.

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Bizzotto, Riggio, Vignati; Viteritti, Paolucci, Vassallo, Piccinni, Zambataro; Starita, Soleri.

Panchina: Satalino, Nicoletti, Liviero, Isacco, Steau, Bunino, Alba, Nina, Iuliano.

Allenatore: Giuseppe Scienza.

Arbitro: Simone Taricone di Perugia.

Assistenti: Gabriele Bertelli di Busto Arsizio e Rosario Antonio Grasso di Acireale.

Quarto ufficiale: Marco Ricci di Firenze.

Serie C – girone C

29esima giornata

domenica 7 marzo

Viterbese – Monopoli

Vibonese – Casertana

Teramo – Catanzaro

Palermo – Juve Stabia

V. Francavilla – Ternana

Bisceglie – Catania

Avellino – Paganese

Bari – Potenza

Turris – Foggia

Riposa: Cavese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 62 25 19 5 1 64:18 46 Avellino 53 26 16 5 5 42:21 21 Bari 52 26 15 7 4 43:20 23 Catanzaro 44 26 12 8 6 31:26 5 Catania 40 26 11 9 6 31:29 2 Teramo 38 26 9 11 6 28:24 4 Juve Stabia 37 27 10 7 10 27:29 -2 Foggia 37 27 10 7 10 27:30 -3 Casertana 36 26 11 3 12 35:40 -5 Palermo 36 27 9 9 9 28:27 1 Viterbese 33 27 8 9 10 26:29 -3 Monopoli 31 26 8 7 11 30:36 -6 Turris 31 27 7 10 10 31:41 -10 V. Francavilla 30 27 7 9 11 28:36 -8 Vibonese 25 26 4 13 9 25:29 -4 Potenza 24 25 6 6 13 23:33 -10 Paganese 24 27 5 9 13 21:37 -16 Bisceglie 21 26 4 9 13 22:38 -16 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Federico Baschirotto, Murilo, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

Condividi la notizia:











7 marzo, 2021