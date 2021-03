La Viterbese rischia di perdere anche Murilo

Sport - Calcio - Serie C - Emergenza infinita in attacco: dopo Tounkara (squalificato), Rossi e Tassi si ferma anche il brasiliano che potrebbe saltare il match contro la Juve Stabia

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Al Rocchi piove sul bagnato.

Per la Viterbese, infatti, l’emergenza in attacco sembra non finire mai.

Dopo Tounkara per squalifica e Rossi e Tassi per infortunio, Taurino rischia di perdere anche Murilo che da due giorni non si allena con i compagni.

Secondo indiscrezioni il forte esterno brasiliano starebbe svolgendo lavoro differenziato a causa di un problema fisico di media entità.

I prossimi giorni, visto il turno di stop dei gialloblù, saranno fondamentali per capire se il calciatore potrà o meno prendere parte al match di mercoledì contro la Juve Stabia. Un impegno importante che i laziali rischiano di giocare quasi senza attaccanti.

Oggi la squadra effettuerà una doppia seduta tra mattina e pomeriggio, mentre domani lavorerà solamente di mattina.

Serie C – girone C

30esima giornata

domenica 14marzo

Catania – Teramo (sabato)

Monopoli – Avellino (sabato)

Ternana – Bari (sabato)

Catanzaro – V. Francavilla (sabato)

Potenza – Vibonese (sabato)

Paganese – Palermo (sabato)

Juve Stabia – Turris

Foggia – Cavese

Casertana – Bisceglie

Riposa: Viterbese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 63 26 19 6 1 65:19 46 Avellino 56 27 17 5 5 42:21 23 Bari 52 27 15 7 5 43:22 21 Catanzaro 45 27 12 9 6 31:26 5 Catania 43 27 12 9 6 34:29 5 Juve Stabia 40 28 11 7 10 31:31 0 Foggia 40 28 11 7 10 30:31 -1 Teramo 39 27 9 12 6 28:24 4 Casertana 37 27 11 4 12 36:41 -5 Palermo 36 28 9 9 10 30:31 -1 Viterbese 34 28 8 10 10 28:31 -3 Monopoli 32 27 8 8 11 32:38 -6 V. Francavilla 31 28 7 10 11 29:37 -8 Turris 31 28 7 10 11 32:44 -12 Potenza 26 26 7 6 13 25:34 -9 Vibonese 26 27 4 14 9 26:30 -4 Paganese 24 28 5 9 14 21:39 -18 Bisceglie 21 27 4 9 14 22:41 -19 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

7 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende, Murilo

2 gol: Federico Baschirotto, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

13 marzo, 2021