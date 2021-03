La Viterbese si rimette in moto, nel mirino c’è la Juve Stabia

Sport - Calcio - Serie C - Dopo tre giorni di riposo la squadra torna ad allenarsi in vista dell'impegno interno di mercoledì, anticipato alle 15

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – La Viterbese si prepara al rush finale del campionato.

Dopo tre giorni di riposo, e il giro di tamponi di ieri pomeriggio, la squadra torna ad allenarsi e mette nel mirino la Juve Stabia, prima delle ultime otto avversarie da affrontare nella regular season.

Nonostante gli ultimi precedenti sfavorevoli, i laziali avranno dalla loro il vantaggio di rimanere “in panchina” domenica, mentre le Vespe saranno impegnate in casa contro la Turris. Mercoledì, dunque, nel turno infrasettimanale del 17 marzo, i ragazzi di Taurino potranno contare su una dose maggiore di energia.

L’incontro è stato anticipato alle 15 e secondo le previsioni si giocherà in condizioni meteorologiche favorevoli. Le assenze in attacco, per la squadra di casa, la faranno da padrone viste le squalifiche di Tounkara e Simonelli e le condizioni di Rossi e Tassi, non ancora al meglio dopo il periodo di stop.

A partire da oggi i due calciatori verranno valutati quotidianamente con l’obiettivo di recuperarne almeno uno per il prossimo match. In caso di forfait di entrambi, possibile variazione di modulo per sopperire alla mancanza di una punta centrale di ruolo.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

30esima giornata

domenica 14marzo

Catania – Teramo (sabato)

Monopoli – Avellino (sabato)

Ternana – Bari (sabato)

Catanzaro – V. Francavilla (sabato)

Potenza – Vibonese (sabato)

Paganese – Palermo (sabato)

Juve Stabia – Turris

Foggia – Cavese

Casertana – Bisceglie

Riposa: Viterbese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 63 26 19 6 1 65:19 46 Avellino 56 27 17 5 5 42:21 23 Bari 52 27 15 7 5 43:22 21 Catanzaro 45 27 12 9 6 31:26 5 Catania 43 27 12 9 6 34:29 5 Juve Stabia 40 28 11 7 10 31:31 0 Foggia 40 28 11 7 10 30:31 -1 Teramo 39 27 9 12 6 28:24 4 Casertana 37 27 11 4 12 36:41 -5 Palermo 36 28 9 9 10 30:31 -1 Viterbese 34 28 8 10 10 28:31 -3 Monopoli 32 27 8 8 11 32:38 -6 V. Francavilla 31 28 7 10 11 29:37 -8 Turris 31 28 7 10 11 32:44 -12 Potenza 26 26 7 6 13 25:34 -9 Vibonese 26 27 4 14 9 26:30 -4 Paganese 24 28 5 9 14 21:39 -18 Bisceglie 21 27 4 9 14 22:41 -19 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

7 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende, Murilo

2 gol: Federico Baschirotto, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

Condividi la notizia:











11 marzo, 2021