Sport - Pallavolo - Il club viterbese annuncia due nuovi arrivi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Volley life dà il benvenuto a Cristian Rus e Davide Pomata.

Il progetto della volley life si arricchisce di due talenti in rampa di lancio grazie alla disponibilità e alla lungimiranza di due realtà sportive virtuose, come Junior Volley Civita Castellana e Volley Academy Civitavecchia, che hanno saputo apprezzare la validità del nostro programma.

Unire le risorse tecniche e sportive del territorio, per iniziare a costruire un progetto agonistico che possa competere ai massimi livelli nazionali, è il sogno e l’obiettivo del presidente Caporossi.

Fino ad oggi la Volley life ha garantito la crescita individuale degli atleti traghettando molti giovani verso l’alto livello. L’Academy vuole raccogliere questa eredità e provare a colmare il gap agonistico rispetto a realtà che possono sfruttare un bacino di utenza di milioni di persone. Per farlo oltre a un reclutamento mirato e di qualità sul tessuto provinciale, l’Academy ha messo a disposizione una “House Academy” per poter garantire ospitalità e supporto logistico agli atleti che scelgono di trasferirsi a Viterbo per iniziare una nuova avventura sportiva.

Parallelamente stiamo perseguendo obiettivi relativi alla doppia carriera degli atleti, per supportarli sia nel percorso scolastico che nell’inserimento nel mondo lavorativo.

A tal proposito annunciamo con grande entusiasmo la partnership con Golden moments, una realtà nata nel Regno Unito e ad oggi emergente sul territorio italiano, che riconosce il valore aggiunto delle abilità acquisite dai ragazzi in un percorso sportivo di alto livello e che si mette a disposizione per percorsi di formazione, tramite la proposta di stage e percorsi di formazione nel ramo del turismo esperienziale e dell’organizzazione di eventi.

Con queste premesse, che abbiamo condiviso con la Junior volley Civita Castellana e Volley academy Civitavecchia, siamo quindi felicissimi di poter annunciare l’arrivo di Cristian Rus e Davide Pomata.

Il lavoro da fare è molto ma la strada intrapresa è quella giusta e continueremo il nostro percorso con forza e determinazione sempre maggiore.

Volley life Viterbo

11 marzo, 2021