Napoli - Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania: "Il governo si impegni, anziché raccontare numeri a vanvera"

Vincenzo De Luca

Napoli – “L’Aifa verifichi lo Sputnik in tempi rapidi, non nell’arco di mesi”. Così Vincezo De Luca, presidente della regione Campania, durante l’inaugurazione di un centro di vaccinazione per pazienti in dialisi.

“Mi auguro che il governo – ha detto De Luca -, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni affinché l’Alfa verifichi i vaccini Sputnik in tempi rapidi, non nell’arco di mesi”.

“Non siamo nell’ordinaria amministrazione, ma in guerra – ha aggiunto il governatore campano – e poiché sono vaccini già somministrati a milioni di cittadini, si può tranquillamente testarne l’efficacia in un mese, non in 6. È quello che chiediamo a governo e Aifa”.

28 marzo, 2021