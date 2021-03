Lamberto Giannini nominato nuovo capo della polizia di stato

Roma - Sostituirà Franco Gabrielli, chiamato dal premier Draghi a ricoprire il ruolo di sottosegretario con delega ai servizi segreti

Roma – Lamberto Giannini è il nuovo capo della polizia di stato. Prenderà il posto finora ricoperto da Franco Gabrielli, chiamato dal premier Draghi a ricoprire il ruolo di sottosegretario con delega ai servizi segreti.

Lamberto Giannini

A nominare Giannini a capo della polizia è stato il consiglio dei ministri su indicazione della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. “Mi congratulo con il prefetto Lamberto Giannini che da oggi è il nuovo capo della polizia – ha dichiarato Lamorgese -. La nomina del prefetto Giannini è stata deliberata dal consiglio dei ministri in virtù di un curriculum di eccellenza e di un apprezzamento sulle qualità personali e professionali, condiviso a tutti i livelli istituzionali, che la rendono ancor di più solida garanzia per i cittadini e per le forze di polizia”.

Classe 1964, dopo la laurea in giurisprudenza Lamberto Giannini è entrato in polizia nel 1989 frequentando il 74esimo corso per vicecommissari. Per 25 anni Giannini ha operato come investigatore nel mondo dell’antiterrorismo, passando poi alla guida, in ordine di tempo, della Digos della questura di Roma, del Servizio centrale antiterrorismo e della Direzione centrale della polizia di prevenzione. Dal 2 gennaio 2021 Giannini ricopriva l’incarico di capo della segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza.

4 marzo, 2021