L’atleta di Sorrisi che nuotano Eta Beta ODV Viviana Cozzani farà parte della squadra azzurra di sci alpino

Viterbo - Ai prossimi Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, che si svolgeranno a Kazan, nella Repubblica russa del Tatarstan, dal 18 al 29 gennaio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’atleta della Associazione Sportiva Dilettantistica Sorrisi che Nuotano Eta Beta ODV Viviana Cozzani, farà parte della Squadra azzurra di Sci Alpino ai prossimi Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, che si svolgeranno a Kazan, nella Repubblica russa del Tatarstan, dal 18 al 29 gennaio 2022 nelle specialità dello Slalom Speciale, Slalom Gigante e Super G.

La decisione è stata resa nota nei giorni scorsi dal Direttore Nazionale Special Olympics Alessandra PALAZZOTTI, anche se solo oggi la notizia è stata data ufficialmente a Viviana, ed immediatamente in casa Cozzani sono iniziati i festeggiamenti per il raggiungimento di quello che può senza dubbio essere considerato il massimo traguardo dei nostri ragazzi “speciali”.

Convocazione ancor più bella perché totalmente inaspettata: ad onor del vero Viviana da molti anni fa parte di quello “sparuto” manipolo di atleti residenti a Sud di Bologna che tra mille difficoltà, e molto impegno da parte della famiglie e delle Associazioni Sportive, si dedicano ad uno sport oggettivamente molto tecnico e soprattutto molto difficile da praticare alle nostre latitudini. Il numero estremamente limitato di componenti la squadra nazionale, di contro, rendeva la convocazione più un sogno che una possibilità.

“La convocazione nella Squadra azzurra Special Olympics di Viviana” – conferma il Presidente dell’Associazione Maurizio CASCIANI – “che segue i trionfi di Martina Casagrande ad Atene nel 2011 ed in Austria nel 2017, e di Daniele Silvestri in Corea del Sud nel 2013, rappresenta non solo il riconoscimento dell’impegno e della dedizione di Viviana che, superando anche un grave infortunio durante i Giochi Nazionali del 2018, gli ha consentito di raggiungere grandi risultati e prestazioni di valore assoluto, ma soprattutto un ulteriore importante riconoscimento del lavoro svolto prima di tutto dalla famiglia, poi dalla Scuola di Sci “Tre Nevi” di Ovindoli, ed in particolare dal Maestro Francesco, che ormai da quattordici anni segue il progetto “Sorrisi che sciano”, ed infine dalla ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta. Una attività nata successivamente al nuoto, intorno al 2004-2005, ma che ha dato subito risultati sorprendenti ed entusiasmanti. Il progetto, che nel 2019 e nel 2021 è stato finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso pubblico “Comunità Solidali”, interessa attualmente circa 25 ragazzi e ragazze “speciali”, di cui 5 regolarmente impegnati nelle competizioni Nazionali di Sci Alpino (oltre a Viviana, Roberto Ricci, Filippo Montemurri, Martina Casagrande e Daniele Silvestri), mentre tutti gli altri, pur tra mille difficoltà, sotto le amorevoli cure dei Maestri del “Tre Nevi” stanno lentamente ma continuamente avvicinandosi alla piena autonomia sugli sci.

In questo momento il mio pensiero va a quanti tra le Istituzioni (in primis la Regione Lazio per gli importanti finanziamenti erogati, poi l’Amministrazione Provinciale e Comunale di Viterbo, l’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, l’Amministrazione Comunale di Ovindoli), tra gli Enti (la Fondazione CARIVIT, la Banca di Credito Cooperativo di Viterbo, la Fondazione Oltre Noi ETS, l’Associazione Eta Beta ODV e la Cooperativa Sociale Integrata “Gli anni in tasca”) e tra i privati (Scarpa Mondo Viterbo e Ditta Za.Ma. S.r.l.), ci hanno sostenuto in questi anni ed hanno creduto nella forza e nella determinazione dei nostri ragazzi speciali.”

Inutile dire che la neo azzurra Viviana è felicissima “Sono veramente felice di vivere anche Io, dopo Martina e Daniele, questa esperienza” – le prime parole di Viviana – “e dedico questa convocazione prima di tutto ai miei Genitori, che mi hanno sempre spronato ed incoraggiato e poi al Maestro Francesco della Scuola di Sci “Tre Nevi” che mi ha sempre seguito negli ultimi anni. E speriamo che il Presidente Putin mi venga a vedere”.

Inizia ora il lento percorso di avvicinamento all’evento mondiale: sarà un periodo caratterizzato dal consueto impegno e dal grande lavoro, che culminerà con i Giochi Nazionali Invernali di Sappada (UD) nel dicembre 2021 ma con una spinta in più, non solo per Viviana, ma anche per tutti i nostri “Sorrisi”, derivante dalla consapevolezza di stare per vivere una esperienza entusiasmante e, per certi versi, irripetibile.

Sorrisi che Nuotano Eta Beta Odv

23 marzo, 2021