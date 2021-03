Laura Pausini: “Da Sanremo agli Oscar, cosa ho fatto per meritarmi tutto questo?”

Roma - La cantante romagnola in corsa per la statuetta d’oro con la canzone “Io sì” dal film "La vita davanti a sé"

Roma – Da Sanremo alla nomination per gli Oscar come best original song con la canzone “Io sì”, Laura Pausini si racconta.

“Non so che cosa abbia di particolare o speciale la mia vita – spiega la cantante -. Da quando ho vinto Sanremo mi chiedo in continuazione perché tutto questo sia toccato proprio a me, cosa abbia fatto per meritarmelo. Ma so che da quel giorno è nato il desiderio di non accontentarmi”.

Laura Pausini

È di ieri l’annuncio ufficiale della sua candidatura agli Oscar con la canzone “Io sì”, colonna sonora del film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti, che sancisce il ritorno sulle scene di Sophia Loren. Già vincitrice di un Golden Globe, la cantante romagnola con il brano ha già raggiunto la vette delle classifiche americane, tanto che negli Usa figura tra le venti canzoni più trasmesse in radio. Ma ora la testa è alla cerimonia del prossimo 25 aprile.

“In questo momento ho bisogno dell’appoggio degli italiani – ha sottolineato -. Mi sento bisognosa di tanta energia e positività. La mia nomination porta con sé un carico di gioia immensa che contrasta però con le difficolta che quotidianamente affrontiamo. La prendo come un’occasione per me e per tutte le persone che mi vogliono bene e seguono. Anche se sono spaventata: i premi sono bellissimi, ma fanno paura. Spaventa l’idea di non essere all’altezza”. A tal punto che, come ha confessato la cantante, negli anni passati si sarebbe affidata alle cure di uno psicologo per affrontare fama e celebrità e il timore di non meritarsele.

La nomination all’Oscar, ha commentato Laura Pausini, “è qualcosa che va ben al di là di ogni mio possibile sogno. Del sogno di quella ragazzina impaurita che tanti anni fa è salita sul palco dell’Ariston. Come lei, sono ancora molto fragile e impaurita, ma tutti questi traguardi raggiunti mi danno la voglia di spingere sull’acceleratore, per vedere se davvero mi merito quello che ho”.

“Quando vado all’estero – ha proseguito la Pausini -, rimango stupita ogni volta di come a unire tutti i paesi, i miei fan e i giornalisti sia la mia voce. È della mia voce che sono innamorati. E la mia voce non è merito mio. Io ci sono semplicemente nata, posso solo darmi da fare per sfruttarla al meglio”.

E se la vittoria dovesse davvero arrivare? “Bisogna inventarsi un altro premio” ha scherzato la cantante. “se dovessi vincere, poi non c’è davvero nulla di più grande. Forse le Olimpiadi…”.

16 marzo, 2021