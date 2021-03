Sutri - Multa di oltre 2500 euro per una ditta di Casal Di Principe da parte della polizia locale

Sutri – Lavori non in sicurezza e senza delimitazione del cantiere, multa di oltre 2500 euro per una ditta di Casal Di Principe.

Il cantiere non in regola a Sutri

In un’attività di controllo del territorio la polizia locale del comune di Sutri coordinata dal comandante Alessandro Buttarelli ha rilevato a carico della ditta che sta eseguendo i lavori della fibra ottica una molteplicità di violazioni al codice della strada in materia di opere, depositi e cantieri stradali.

Nella fattispecie i lavori in corso sarebbero stati eseguiti senza i dovuti accorgimenti di sicurezza e senza la corretta delimitazione e segnalazione del cantiere.

A carico della ditta di Casal Di Principe sono stati elevati, quindi, verbali per violazione del dlgs 285/1992 per un totale di 2598 euro.

Nel corso dei controlli sarebbe emerso anche che senza la dovuta autorizzazione il personale della ditta avrebbe provveduto al taglio delle radici di un albero che poi sarebbe stato ripiantumato in tutta fretta nel tentativo maldestro di nascondere il danno arrecato alla strutture albore della città.

Il fatto è stato segnalato all’autorità giudiziaria per la valutazione di eventuali elementi di reità a carico dei responsabili e rispetto al reato di danneggiamento di cui all’articolo 635 del codice penale.

