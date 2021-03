Lavori su strada Canale e strada Capoluogo, attenzione ai divieti

Viterbo - Da domani, venerdì 18 marzo, fino al termine dei lavori

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lavori di piccola manutenzione stradale e pulizia cunette in strada Canale e in strada Campolungo domani 18 marzo, fino al termine dei lavori: previsti provvedimenti alla sosta e al traffico veicolare compatibili con l’esecuzione degli interventi (ord. n. 127 del 16/3/2021, settore Llpp).

A tal proposito, si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli ambo i lati, nonché il divieto di circolazione se necessario, con senso unico alternato per i soli residenti, gli intestatari dei passi carrabili presenti lungo le suddette via, e per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali presenti, con le opportune deviazioni laddove possibile.

Comune di Viterbo

18 marzo, 2021