Coronavirus - L'ordinanza del ministro Speranza è valida per 15 giorni a partire dallo scorso 15 marzo

Viterbo – Lazio in zona rossa fino a lunedì, arancione da martedì.

Si prevedono 24 ore in più di restrizioni massime. I colori delle regioni, infatti, non cambieranno a partire da lunedì 29 marzo, ma da martedì 30.

Il motivo è presto detto. L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza è entrata in vigore il 15 marzo e aveva validità 15 giorni, non due settimane. Tutto, quindi, slitta di un giorno.

Stando ai dati le regioni che potranno tornare in arancione sono il Lazio, dato ormai quasi per sicuro, e il Veneto, anche se un po’ più in bilico.

Martedì, quindi, e non lunedì riapriranno le scuole, i negozi, i centri estetici e i parrucchieri.

L’ufficialità, ad ogni modo, è attesa nel pomeriggio di oggi, dopo che verranno resi noti gli Rt di tutte le regioni italiane.

26 marzo, 2021