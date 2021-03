Il Lazio sperimenta il vaccino Sputnik contro varianti e come seconda dose

Coronavirus - L'analisi verrà avviata dopo Pasqua all'Istituto Spallanzani

Condividi la notizia:











Roma – Il Lazio pronto a una doppia sperimentazione sul vaccino russo anti-Covid Sputnik.

La sperimentazione verrà avviata dopo Pasqua all’Istituto Spallanzani, in collaborazione con l’Istituto Gamaleya.

Vaccino anti-Covid Sputnik

Secondo quanto si apprende lo studio riguarderà l’efficacia del siero russo sulle varianti, in particolare quelle brasiliana, sudafricana e inglese, e anche il suo uso come richiamo in soggetti che hanno ricevuto la prima dose di un vaccino affine per struttura, ovvero ad esempio Astrazeneca.

È prevista anche una collaborazione con l’Istituto Sacco di Milano.

Condividi la notizia:











26 marzo, 2021