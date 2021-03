Il Lazio verso la zona arancione da lunedì 29 marzo

Covid-19 - L'incidenza settimanale si è abbassata a 213 casi ogni 100mila abitanti e l'indice Rt è sceso a 1,09 - Decisivo il prossimo monitoraggio dell'Iss

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Coronavirus – Viterbo durante la zona rossa

Viterbo – Il numero di regioni italiane in zona rossa è destinato ad aumentare.

Dopo Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Campania, anche Toscana, Valle d’Aosta e Calabria potrebbero retrocedere.

Per il momento l’unica eccezione è il Lazio, che prima del ponte di Pasqua, quando tutta l’Italia sarà blindata dal 3 al 5 aprile, potrebbe abbandonare il rosso e passare alla fascia arancione. Il tutto a partire da lunedì 29 marzo.

La speranza, per gli abitanti laziali, è dettata dall’ultimo monitoraggio dell’Iss pubblicato venerdì scorso: l’incidenza settimanale si è abbassata a 213 casi ogni 100mila abitanti (in rosso si va con 250) e l’indice Rt è sceso da 1,3 a 1,09.

Numeri confortanti con i quali il Lazio sembra avviarsi verso la promozione, anche se la decisione ufficiale arriverà soltanto a ridosso del weekend: sarà decisivo il prossimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità che verrà pubblicato domani.

Tornando in zona arancione, anche nella Tuscia ci si potrà spostare all’interno del comune di residenza rispettando il coprifuoco dalle 22 alle 5. Gli spostamenti verso un altro comune saranno consentiti solamente per esigenze lavorative, di salute o di necessità. Riapriranno molti negozi mentre bar e ristoranti resteranno operativi solo con l’asporto. Difficile, viste le vacanze di Pasqua dal 31 marzo, il ritorno in presenza delle scuole per due giorni.

Dal 3 al 5 aprile, infine, l’intera Italia sarà in zona rossa così come è accaduto per Natale. Lo prevede l’ultimo decreto legge approvato dall’esecutivo. Nei tre giorni di lockdown sarà possibile spostarsi verso un’altra abitazione di amici o parenti della stessa regione, tra le 5 e le 22, per una volta al giorno.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











25 marzo, 2021