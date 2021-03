Le aziende in Lombardia potranno vaccinare i dipendenti, approvato il protocollo con la regione

“Siamo i primi in Italia ad aver siglato un protocollo che permetterà alle imprese, provviste dell’organizzazione e degli spazi necessari, di vaccinare i dipendenti direttamente in azienda – ha scritto poi nel pomeriggio il presidente della regione Lombardia Fontana sulla sua pagina Facebook -. Le aziende aderenti riceveranno i vaccini all’avvio della campagna di vaccinazione di massa, in linea con il piano nazionale, a conclusione della vaccinazione delle categorie prioritarie (over 80, persone con fragilità, RSA, operatori Sanitari, insegnanti). Più siamo, prima vinciamo”.