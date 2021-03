Le Frecce Tricolori compiono 60 anni

Roma - Era il 1 marzo 1961 quando 6 velivoli della 4ª Aerobrigata decollavano da Grosseto con destinazione Rivolto - Lo scorso maggio hanno volato sui capoluoghi di provincia per un Abbraccio Tricolore in tempo di pandemia

Condividi la notizia:











Roma – È un compleanno speciale quello delle Frecce Tricolori. Oggi, 1 marzo 2021, la pattuglia acrobatica dell’aeronautica militare italiana compie 60 anni.

Air show – Le Frecce tricolori sorvolano il lago di Bolsena

Simbolo dell’eccellenza italiana e delle capacità tecnologiche e ingegneristiche del nostro paese, le Frecce Tricolori nascono il 1 marzo 1961. Quel giorno 6 velivoli della 4ª Aerobrigata decollano da Grosseto con destinazione Rivolto, in Friuli Venezia Giulia, sede del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, il nome ufficiale delle Frecce.

Sono 60 anni che le Frecce volano e colorano i cieli italiani ed esteri. Una delle loro ultime uscite, sicuramente tra le più emozionanti, quella che ha visto gli aerei della Pattuglia acrobatica impegnati dal 25 al 29 maggio 2020 a sorvolare i capoluoghi di provincia italiani per lanciare un messaggio di speranza in tempo di pandemia, un abbraccio tricolore da nord a sud che ha unito gli italiani in un momento così difficile.

“Da 60 anni colorano i nostri cieli – ha scritto su Twitter il ministro della Difesa Lorenzo Guerini -. Auguri Frecce Tricolori, simbolo di unità, eccellenza e speranza nel futuro. Ci avete fatto sentire protetti e vicini anche nei momenti più difficili. In questo anno così duro ci avete regalato un Abbraccio Tricolore che non dimenticheremo”.

Condividi la notizia:











1 marzo, 2021