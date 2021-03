“Le proprietà private dello storico palazzo Alessandri sono in vendita…”

Lettere - Viterbo - Scrive Renato Petroselli chiede di intervenire

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gentilissimi tutti, in questo periodo di pensieri negativi per tutto ciò che stiamo vivendo per l’epidemia e le varie spese (anche di sperpero pubblico) vorrei continuare ad essere positivo nel pensiero e auspicare un futuro roseo per la nostra a detta di molti, bella città.

La nostra storia medievale, della splendida e ambita Viterbo è in “vendita “. Stiamo noi viterbesi, perdendo un’occasione che in questo particolare momento è reale. Gran parte delle private proprietà dello storico palazzo Alessandri sono in vendita.

Tutti sappiamo, che dopo il famoso e conosciuto palazzo dei Papi, con la gotica loggetta che, ultimamente, ha suscitato interessi di investimento economico da parte del governatore Zingaretti, dimostrando intelligente lungimiranza per la conservazione di un monumento significativo del 13esimo secolo, l’altro gentilizio palazzo Alessandri sulla piazza San Pellegrino è l’emblema medievale della Viterbo.

Sappiamo anche che il famoso palazzo papale è storico, di interesse culturale per il valore che rappresenta, e che l’antico popolo cittadino, ha voluto donare al pontefice dell’epoca. Questo è stato bello e lungimirante, dato che ha contribuito allo sviluppo culturale turistico della Viterbo, città “internazionale”. La tipica piazza di San Pellegrino, che il presidente Zingaretti, ben conosce, è l’emblema popolare della città medievale con tutte le sue peculiarità sociali ora si trova, con parte delle ex proprietà “Alessandri” in vendita, con ben tre abitazioni.

Cerchiamo di essere lungimiranti anche noi, per il nostro futuro, mi auguro roseo in tutti i sensi, riappropriamoci della nostra “gloriosa” storia del passato, facciamo diventare unico il palazzo e di proprietà pubblica, sviluppando pensieri positivi per noi e le prossime generazioni del territorio Tuscia.

Ricordo che il sommo poeta Dante Alighieri, sette secoli fa, decantava la nostra importante realtà storica sociale con le moltitudine degli abitanti residenti che hanno contribuito con il loro operato, allo sviluppo dell’ umanità. Un detto popolare dice “volere è mezzo potere” buon futuro prossimo e salubre a tutti, la storia continuerà sempre per noi umani e lungimiranti.

Renato Petroselli

Condividi la notizia:











12 marzo, 2021