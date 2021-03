“Le transenne ormai fanno parte dell’arredo urbano…”

Consiglio comunale - Frontini (Viterbo 2020) parte da quelle a Sant'Angelo di Roccalvecce ma nel capoluogo la situazione è identica

Viterbo – (g.f.) – “Le transenne fanno parte dell’arredo urbano…”. Ce ne sono un po’ ovunque a Viterbo e la frazione di Sant’Angelo di Roccalvecce non fa eccezione, come fa notare Chiara Frontini (Viterbo 2020) in consiglio comunale.

Per una che viene tolta, quella relativa alla frana in strada Sipicciano, altre ne restano. Il consiglio ha dato il via libera al riconoscimento del debito fuori bilancio per rimettere in sicurezza la via, dopo il cedimento.

Ma nel paese delle fiabe, il racconto delle transenne che restano è lungo. “Sono presenti ovunque – spiega Frontini – nella via che collega il bar alla zona del murale della Spada nella roccia.

Il camminamento è interrotto, sono caduti calcinacci da un palazzo. Un altro transennamento è sotto la piazza principale, all’altezza del murale sulle fate Avalon”.

Bene avere sistemato via Sipicciano, ma bisognerebbe guardare anche oltre.

“A Sant’Angelo – osserva – come in tutta la città. Le transenne sono diventate arredo urbano. Il paese delle fiabe merita attenzione. Il comune lo deve rendere degno d’essere visitato”.

Dal canto suo, l’assessore ai Lavori pubblici nelle frazioni Elpidio Micci ricorda come nel tempo palazzo dei Priori sia intervenuto, anche su sollecitazione del movimento.

L’attenzione c’è. D’altro canto, però ci sono pure le transenne.

Per Micci dipende anche dalla proprietà. Rintracciare, ad esempio, i titolari d’immobili da cui sono caduti frammenti di muro a volte è tutt’altro che facile.

3 marzo, 2021