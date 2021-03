Lega: Giovanni Congedi coordinatore provinciale enti locali

Viterbo - Nominato dal coordinatore regionale del partito Durigon

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I giovani della Lega di Viterbo ringraziano Claudio Durigon – coordinatore Lega Lazio e sottosegretario di stato per l’economia e le finanze – per aver nominato coordinatore provinciale Lega per gli enti locali il nostro responsabile Giovanni Congedi.

“Le responsabilità sono aumentate – dichiara il neo coordinatore provinciale degli enti locali Viterbo – per questo voglio ringraziare Claudio Durigon per la fiducia e l’attenzione accordata.

Sono certo che insieme agli amministratori locali promuoveremo tutte le azioni utili per le esigenze dei cittadini e del territorio.

Questa importante incarico deve essere da monito e sprone per tutti i giovani che vogliono impegnarsi in politica, solo attraverso la militanza e la continua formazione sul campo si raggiungono determinati risultati”

Lega Salvini premier Viterbo

13 marzo, 2021