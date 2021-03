L’Ema approva il vaccino Johnson & Johnson, Speranza: “Abbiamo uno strumento in più per combattere il Covid”

Roma - Potrà essere somministrato alle persone dai 18 anni di età

Roma – È arrivato il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) al vaccino di Johnson & Johnson. “Ora abbiamo uno strumento in più per combattere il Covid-19”, ha commentato su Facebook il ministro della salute Roberto Speranza.

Roberto Speranza

“Ema ha approvato il vaccino Johnson & Johnson. Ora abbiamo uno strumento in più per combattere il Covid-19. Uno strumento particolarmente utile perché si tratta del primo vaccino monodose”. “Manteniamo alta l’attenzione di tutte le istituzioni sanitarie, italiane e internazionali, sulla sicurezza e sulla sorveglianza – ha concluso il ministro -. Sono i vaccini la chiave più importante per vincere la sfida contro la pandemia”. Quello di Johnson & Johnson è il quarto vaccino a essere stato approvato in Europa dopo Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Come si legge sul sito dell’Ema, il siero di Johnson & Johnson potrà essere somministrato alle persone dai 18 anni in su.

11 marzo, 2021