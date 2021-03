Comune - In consiglio Chiara Frontini (Viterbo 2020) denuncia lo stato del monumento e invita a intervenire

Viterbo – (g.f.) – “Leone alla fontana in piazza delle Erbe corroso”. Chiara Frontini (Viterbo 2020) mostra in consiglio comunale le immagini del monumento. Malridotto.

“Forse per il prodotto utilizzato – ipotizza Frontini – per manutenere, anche se questo non mi pare il termine giusto. Questa situazione non è più rinviabile”.

Non si può ignorare lo stato in cui versano le fontane, non solo a piazza delle Erbe. “Occorre intervenire, lì e non solo. Sono uno degli elementi più caratteristici e identitari di Viterbo. A piazza della Rocca, da grigia è diventata bianca. Pure lì, per l’uso di determinati materiali?

Dovremmo occuparci con estrema urgenza di questi monumenti. Rappresentano un patrimonio che abbiamo ereditato e che dovremmo lasciare a chi verrà, nello stesso modo”.

Alvaro Ricci (Pd) si augura che in bilancio ci siano fondi a sufficienza. La maggioranza non sia avara. “Senza che l’opposizione – fa notare Ricci – debba intervenire con emendamenti”.

Laura Allegrini, assessora ai Lavori pubblici, concorda. Seppure dubiti che si possano stanziare qualcosa come 500mila euro. Tanto servirebbe.

“Ma almeno il necessario – auspica Allegrini – per cominciare l’opera di recupero di una o due e così proseguire negli anni. Di 500mila almeno 50mila. E qualcosa d’improcrastinabile”.

Ricci si aspettava qualcosa di più sostanzioso: “Duecentomila euro almeno”. Un invito ad Allegrini, affinché osi di più. La causa è di quelle meritevoli.

26 marzo, 2021