L’Ever Given inizia a muoversi, più vicina la riapertura del canale di Suez

Cronaca - La poppa della nave è stata allontanata dalla riva, ma il portacontainer non galleggia ancora

La nave cargo incastrata nel canale di Suez

Suez – La nave portacontainer Ever Given, lunga 400 metri, che ha bloccato il canale di Suez per quasi una settimana ha iniziato a muoversi, secondo quanto riportano i siti web di osservazione del traffico marittimo.

Gli osservatori evidenziano come la poppa della nave, che pesa più di 200mila tonnellate, si sia finalmente allontanata dalla riva occidentale del canale nella quale era rimasta incagliata da martedì scorso. L’Ever Given è stata “riorientata per l’80% nella giusta direzione” rende in un comunicato il direttore dell’autorità del Canale di Suez, Osama Rabie. “La poppa è stata spostata a 102 metri dalla riva”, rispetto alla sua posizione precedente che si trovava a quattro metri dalla riva, prosegue la nota. La nave, tuttavia, nonostante abbia iniziato a muoversi, non galleggia ancora.

La nave cargo incastrata nel Canale di Suez

Il canale di Suez, lungo circa 190 km, gestisce circa il 10% del commercio marittimo internazionale e ogni giorno di fermo causa ritardi e costi significativi. In totale, quasi 400 navi sono rimaste bloccate alle estremità e al centro del canale che collega il Mar Rosso al Mar Mediterraneo, secondo Sca. E sarebbero circa 9,6 i miliardi di dollari le perdite stimate al giorno.

Durante le operazioni di dragaggio almeno una dozzina di rimorchiatori e draghe per aspirare la sabbia da sotto la nave sono stati mobilitati.

29 marzo, 2021