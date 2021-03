“Licenza revocata per motivi di ordine pubblico, il comune non poteva dire no al prefetto”

Viterbo - Bar ricorre al Tar del Lazio - Lo dicono i giudici amministrativi

Viterbo – Bar Planet in via Istria

Viterbo – (sil.co.) – Licenza revocata, il Nuovo Bar Planet di via Istria ricorre al Tar contro il provvedimento disposto lo scorso 10 dicembre dal prefetto Giovanni Bruno e applicato il giorno dopo dal comune. “Licenza revocata per motivi di ordine pubblico, il comune non poteva dire no”, dicono i giudici, rinviando la causa al presidente. “Il provvedimento da cui deriva la lesione risulta quello prefettizio”, spiegano.

Gli avvocati Francesco Caso e Remigio Sicilia, che assistono il titolare Simone Cecchini, hanno presentato ricorso chiedendo l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza con cui il Comune di Viterbo, che si è costituito in giudizio con l’avvocato Carmela De Franciscis, lo scorso 11 dicembre ha dato seguito al provvedimento prefettizio, disponendo la chiusura e la riconsegna dell’originale della licenza di pubblico esercizio di bar.

Martedì la “Sezione seconda ter” del tribunale amministrativo regionale, stabilendo che il comune non poteva fare altrimenti e che il provvedimento da cui deriva la lesione è quello prefettizio, ha rimesso la causa al presidente per la decisione sulla sezione competente a trattare il ricorso.

“Il provvedimento da cui deriva l’obiettiva lesione denunciata dal ricorrente – si legge nella sentenza – risulta essere quello prefettizio, rispetto al quale l’ordinanza comunale ha natura meramente consequenziale, posto che l’ordine prefettizio adottato per esigenze di pubblica sicurezza non consente all’ente locale destinatario una diversa determinazione”.

Al termine della camera di consiglio del 9 marzo, i giudici si sono espressi per il rinvio degli atti al presidente del Tar, rilevando che “le doglianze formulate nel gravame sono invero principalmente finalizzate a censurare l’ordine prefettizio”.

“I provvedimenti di licenza ivi previsti sono adottati ‘previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso'”, si spiega. Per cui: “Sussistono più che fondati dubbi in merito alla competenza della sezione a trattare l’affare, in quanto il provvedimento da cui deriva l’obiettiva lesione denunciata dal ricorrente risulta essere quello prefettizio”.

Nel documento del prefetto si legge “vista la nota dei carabinieri di Viterbo con cui è stato comunicato che il locale è divenuto un ritrovo di persone gravate da pregiudizi penali che lì si ritrovano per gran parte della giornata e che la loro presenza in loco comporta problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica” e ritenuto che “frequentare soggetti pregiudicati e socialmente pericolosi può integrare un motivo di turbamento dell’ordine pubblico e della sicurezza, ove riferite al titolare di una licenza relativa a un esercizio di pubblica frequentazione“.

15 marzo, 2021