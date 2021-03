L’imam di Firenze: “Offriamo la moschea per somministrazione vaccini”

Coronavirus - "Uniti nella lotta al virus"

Firenze – “Uniti nella lotta al virus”. E così l’imam di Firenze Izzeddin Elzir è pronto ad aprire le porte della moschea per la somministrazione dei vaccini anti-Covid.

“Se il nostro servizio sanitario ha bisogno di spazio le moschee possono essere un valore aggiunto per la cittadinanza, si può replicare assolutamente quello che si è fatto in Gran Bretagna e in altre parti del mondo”, spiega Elzir.

“Dobbiamo essere tutti uniti nella lotta la virus – continua l’imama -, nella nostra realtà fiorentina e toscana abbiamo fatto un appello sull’importanza del vaccino, dicendo ai fedeli di essere pronti a vaccinarsi. Siamo tutti su un’unica barca o vinciamo tutti o perdiamo tutti”. Telefonate dalle istituzioni o dagli enti locali, al momento non sono arrivate ma l’imam di Firenze è pronto a offrire ogni spazio: “Noi – conclude – siamo a disposizione se dovesse servire”.

