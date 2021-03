L’imposta di soggiorno arriva in consiglio comunale

Viterbo - La prossima seduta il 9 marzo alle ore 9,30

Viterbo – Consiglio comunale, aggiunto in via d’urgenza un nuovo punto all’ordine del giorno. Si tratta del seguente argomento sopravvenuto:

– proposta di delibera avente ad oggetto “Proventi imposta di soggiorno. Determinazioni in merito”.

Tale argomento andrà ad aggiungersi agli altri precedentemente comunicati e previsti per questa sessione di consiglio.

A darne comunicazione è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista. Si ricorda che il consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria, in prima convocazione (in prosecuzione), il 9 marzo alle 9,30 in modalità mista, ovvero con alcuni consiglieri in presenza e altri in videoconferenza.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, le sedute non saranno aperte al pubblico. I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi via streaming sul canale istituzionale YouTube, raggiungibile attraverso il seguente link https://www.youtube.com/channel/UCtbHY10010raSHp1RuUswJw oppure collegandosi al sito istituzionale www.comune.viterbo.it , sezione Servizi online.

8 marzo, 2021