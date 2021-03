“L’intera famiglia è rattristata per le parole di Harry e Meghan”

Londra - La regina Elisabetta risponde alle accuse di razzismo della coppia: “Sono problemi molto seri e saranno affrontati privatamente”

Londra – “L’intera famiglia è rattristata nell’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan”. In una nota di Buckingham Palace, la regina Elisabetta si è espressa in merito alle accuse sollevate nei giorni scorsi dal principe Harry e Meghan.

“Anche se alcuni ricordi possono variare, sono presi molto sul serio e saranno affrontati dalla famiglia privatamente – aggiunge la dichiarazione -. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati”.

Nell’intervista, realizzata da Oprah Winfrey e andata in onda sulla Cbs, Meghan e Harryhanno raccontato dei problemi familiari, anche a sfondo razziale, che hanno dovuto affrontare. “Ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione – ha spiegato la coppia -. C’erano preoccupazioni e conversazioni su quanto scura sarebbe stata la pelle di Archie quando fosse nato. Cambiano le regole ed Archie non è più principe“.

9 marzo, 2021