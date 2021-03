“L’Italia produca il vaccino russo Sputnik”

Coronavirus - Lo ha chiesto l'assessore regionale alla Sanità Alessio d'Amato al governo

Condividi la notizia:











Roma – “Ho chiesto oggi durante l’incontro con le regioni al governo, nelle persone dei ministri degli Affari regionali e della Salute, rispettivamente Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, di valutare tra l’altro la possibilità di produrre anche in Italia il vaccino russo Sputnik V su cui si è avviata la rolling review di Ema e comunque di valutare la possibilità già di opzionare il vaccino per farsi trovare pronti dopo l’eventuale via libera di Ema e di Aifa”.

Lo dichiara l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, che questa mattina ha preso parte al meeting tra l’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani e il Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologia N. Gamaleya.

“La signora Nina Kandelaki, direttore del Dipartimento dello sviluppo dei progetti sanitari del fondo russo di investimenti diretti (Rdif), ha dato la disponibilità sia all’opzione delle dosi che a facilitare il dialogo per sviluppare la produzione del vaccino, ringraziando per la cooperazione scientifica tra l’istituto Spallanzani di Roma e l’istituto Gamaleya di Mosca che firmeranno un protocollo d’intesa scientifico per una collaborazione stabile tra i due istituti.

Inoltre la signora Kandelaki ha dichiarato la volontà di mettere a disposizione tutto ciò che è necessario per consentire la produzione del vaccino in Italia. Penso che questa disponibilità sia importante poiché abbiamo bisogno di tutte le munizioni possibili in questa guerra e soprattutto di utilizzare tutti i vaccini efficaci oggi a disposizione, innanzitutto per la copertura delle varianti”.

Condividi la notizia:











5 marzo, 2021