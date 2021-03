L’Opera dei fiori di Bolsena partecipa all’infiorata mondiale per San Giacomo

Cultura e tradizioni - Si terrà tra il 24 e il 25 luglio

Bolsena – Riceviamo e pubblichiamo – Lunedì scorso l’associazione Opera dei fiori di Bolsena ha incontrato gli assessori alla Cultura e al Turismo religioso del Comune di Bolsena per ricevere le autorizzazioni necessarie per la partecipazione all’evento organizzato dalla “Comisión Gestora Alfombristas Caminos de

Santiago”, in occasione dell’anno santo Xacobeo 2021.

Nel maggio dello scorso anno l’Opera dei fiori è stata chiamata a rappresentare la città di Bolsena in questo progetto per un’infiorata a distanza che coinvolge oltre 250 città in cinque continenti del pianeta.

“Il più grande gruppo internazionale mai riunito per una infiorata mondiale”, come si legge sulla pagina Alfombristas Camino de Santiago.

Nel giorno celebrativo di San Giacomo, come in centinaia di altre città nel mondo e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, realizzeremo lo stesso quadro d’infiorata degli altri partecipanti, quadro che però sarà caratterizzato dalla tecnica peculiare di ogni gruppo e dal luogo significativo della città in cui sarà eseguito.

L’infiorata mondiale diffusa sarà realizzata tra il giorno di San Giacomo, 25 luglio, e la vigilia del 24 luglio quando a Bolsena si festeggia Santa Cristina, patrona e concittadina, per questo cercheremo di celebrare le due festività nel miglior modo possibile.

Siamo grati e onorati per questa opportunità concessa all’Opera dei fiori di Bolsena e, considerando la terribile situazione in cui tutto il mondo è coinvolto a causa della pandemia, non possiamo fare a meno di pensare che questa nostra partecipazione possa rappresentare un piccolo contributo “bolsenese” a un abbraccio planetario.

Associazione Opera dei fiori – Bolsena

3 marzo, 2021