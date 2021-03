L’ordine dei medici: “Piemonte subito in zona rossa”

Torino - “L’epidemia si sta aggravando” - Il presidente Giustetto: “Intervenire quando la situazione è fuori controllo non serve"

Torino – Far scattare imemdiatamente la zona rossa in Piemonte, senza aspettare che lo faccia il governo venerdì sera, visto che l’epidemia si sta aggravando, per limitare subito contagi, ricoveri e decessi e favorire una ripresa più rapida per le attività e la scuola. A chiederlo a gran voce alla regione l’ordine dei medici di Torino e il sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed.

“È demenziale che il governo assuma decisioni sulla base di rilevazioni risalenti a 10 giorni prima, utilizzando un sistema farraginoso che non tiene conto di tutti i dati già a disposizione e delle proiezioni possibili – spiega, come riporta il Corriere della Sera, il presidente dell’ordine dei medici di Torino Guido Giustetto -. Intervenire quando la situazione è ormai fuori controllo non serve”.

Convinta che non ci sia altro tempo da perdere anche Chiara Rivetti, segretaria piemontese dell’Anaao. Passare alla zona rossa sarebbe senza dubbio “doloroso”, spiega. “Al tempo perso – dice – corrispondono vite perse e attività produttive in maggiore affanno”.

“La situazione epidemiologica in Piemonte vede un costante aumento, giorno dopo giorno, dei contagi e dei ricoveri per Covid-19, con il concreto rischio di saturazione dei reparti ospedalieri”, osserva ancora l’Ordine dei Medici, secondo cui “aspettare altri giorni prima di procedere con nuove misure, che in ogni caso dovranno essere adottate, non ha alcuna logica né dal punto di vista sanitario né dal punto di vista economico e sociale”.

10 marzo, 2021