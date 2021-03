Nuova discarica rifiuti a Roma - La dirigente regionale e vicesindaca di Vetralla Flaminia Tosini in una delle intercettazioni telefoniche riportate sull'ordinanza di custodia cautelare

Vetralla – (e.c.) – “Con Lozza email anonime, non c’è traccia che siamo io e lui, poi ogni tanto cancello tutto”.

A parlare è la dirigente regionale e vicesindaca di Vetralla Flaminia Tosini in una delle intercettazioni telefoniche riportate sull’ordinanza di custodia cautelare.

Flaminia Tosini

Qualcuno le chiede delle sue comunicazioni con l’imprenditore dei rifiuti Valter Lozza e lei risponde all’interlocutore descrivendo nei minimi particolari il modo in cui riuscivano a comunicare.

“Sì ma so’ anonime – dice Tosini – talmente anonime che non si sa da chi vengono e dove vanno. Mo’ le cancelliamo tutte. Queste so’ le email di due giorni… perché ci scriviamo la mattina a sera, lui non lo apre dal telefono. Pure lui come me, apre da un altro dispositivo che non è riportabile a lui… capisci? Non c’è traccia che siamo io e lui. Poi io ogni tanto cancello tutto”.

L’interlocutore chiede alla dirigente se cancella tutte le tracce. “Esatto – risponde – si cancella sia di qua che di là… si cancella da tutte le parti, se cancelli sparisce ovunque”.

La dirigente Flaminia Tosini e l’imprenditore Valter Lozza, oltre ad essere legati da una relazione extraconiugale, condividono affari economici illeciti legati alla trasformazione della discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale, a nuovo sito di smaltimento rifiuti derivanti dal trattamento Rsu di Roma. Affari per cui sono stati arrestati ieri con l’accusa di concussione, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Le indagini, si legge nell’ordinanza del gip, hanno “svelato come il totale asservimento delle funzioni pubbliche dell’indagata agli interessi privati del Lozza avesse come contraltare la promessa di una buona fetta dei vantaggi economici e finanziari conseguiti dall’imprenditore grazie alla costante e progressiva espansione imprenditoriale; tale intendimento aveva riscontro immediato nelle periodiche e generose regalie di cui la dirigente ha ampiamente beneficiato”.

Sembra infatti che la vicesindaca di Vetralla avesse ricevuto da Lozza “oggetti preziosi di consistente valore: borsa, orologio, bracciale marca Cartier, orecchini”.

“Nel corso delle indagini – scrivono in una nota dei carabinieri del Noe – è emerso un condizionamento di natura corruttiva di atti assunti dalla dirigente, che ha svolto un ruolo decisivo nella scalata societaria del Lozza in seno alla Ngr Srl, società, in origine, controllata da altro imprenditore. Tale condizionamento ha inciso sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione in favore della società per la realizzazione della nuova discarica di rifiuti solidi urbani di Roma in località Monte Carnevale. La discarica insiste sul medesimo sito in precedenza già autorizzato quale discarica per rifiuti inerti ed è stata scelto quale nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di Rsu della Capitale.

E’ emerso che il direttore regionale avrebbe prestato sistematicamente la propria opera al fine di risolvere qualsivoglia problematica afferente all’attività imprenditoriale di Lozza, già gestore, tramite la Mad Srl, delle discariche per Rsu di Roccasecca (Fr) e di Civitavecchia (Rm)”.

17 marzo, 2021