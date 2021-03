L’Ue sanziona 4 funzionari cinesi per violazioni dei diritti umani nella regione dello Xinjiang

Bruxelles - Sono ritenuti responsabili di abusi contro la minoranza musulmana degli uiguri

Bruxelles – Sanzioni incrociate tra Bruxelles e Pechino.

Bruxelles – Sede della Commissione europea

Nella giornata di oggi i capi delle 27 delegazioni dei paesi europei hanno concordato sanzioni contro 4 funzionari cinesi della regione dello Xinjiang, ritenuti responsabili di violazioni di diritti umani ai danni della minoranza musulmana degli uiguri. Le sanzioni prevedono il congelamento dei loro beni nell’Unione europea e il divieto di viaggio. I cittadini e lo società europee, inoltre, non potranno prestare loro aiuti finanziari.

Non si è fatta attendere la risposta della Cina, che ha a sua volta annunciato delle sanzioni contro alcuni parlamentari ed entità dell’Unione europea. La Cina “si oppone e condanna con forza le sanzioni unilaterali decise oggi dall’Ue a carico di persone ed entità cinesi rilevanti, citando le cosiddette questioni relative ai diritti umani nello Xinjiang”.

In una nota si legge del ministro degli esteri di Pechino si legge che la Cina ha varato a sua volta sanzioni contro “10 persone e 4 entità dell’Unione europea che danneggiano gravemente la sovranità e gli interessi della Cina e diffondono maliziosamente menzogne e disinformazione”.

Lo Xinjiang è una regione situata nella parte nord-ovest della Cina e nel mondo sono molte le voci che si levano per denunciare la violazione dei diritti umani della minoranza musulmana degli uiguri. Recentemente Amnesty International ha affermato che alcuni genitori uiguri sono stati separati dal loro genitori e costretti a vivere in continenti diversi in quanto appartenenti a questa etnia turcofona di religione islamica.

22 marzo, 2021