Coronavirus - Il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista a Il Messaggero: "La pressione sui nostri ospedali è ancora altissima"

Roma – “L’Ue sta lavorando a un pass vaccinale per viaggiare in sicurezza”. A parlare è il ministro della Salute Roberto Speranza. Le sue parole in un’intervista a Il Messaggero.

Speranza parla del quadro epidemiologico dei prossimi mesi e specifica di “confidare in un’estate diversa dai giorni che stiamo vivendo ora”.

“Si vedono i primissimi segnali di contenimento del contagio – chiarisce – che sono effetto delle misure attuate che stanno funzionando. Ma la situazione è ancora molto seria. La pressione sui nostri ospedali è altissima”.

E sull’Italia divisa a colori spiega: “Gli scienziati ci dicono che nel contesto in cui siamo la zona gialla non è sufficiente a contenere il contagio, come hanno dimostrato i numeri delle settimane passate. Tutti vogliamo tornare a misure meno restrittive, ma dobbiamo essere realisti e dire sempre come stanno veramente le cose. Io sono fiducioso che con l’accelerazione della campagna vaccinale il quadro possa migliorare, ma oggi la situazione non può in nessun modo essere sottovalutata”.

Speranza parla di una situazione che va tenuta sotto controllo giorno per giorno perché “non c’è un giorno x in cui tutto sarà magicamente risolto”.

“A livello europeo – aggiunge – si sta lavorando ad un green pass connesso prima di tutto alle vaccinazioni. Ci sarà un confronto serrato sulle modalità attuative, ma penso sia la strada giusta per ricominciare a viaggiare in sicurezza”.

28 marzo, 2021