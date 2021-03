Luigi Pellegrini coordinatore cittadino di “Più Italia”

Viterbo - Il neocoordinatore: "Vogliamo portare una maggiore presenza sul territorio dei nostri uomini migliori"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il segretario nazionale di “Più Italia” Fabrizio Pignalberi, ha ufficializzato la nomina di Luigi Pellegrini a coordinatore cittadino di “Più Italia” per la città di Viterbo. Il neo-coordinatore avrà il compito di organizzare e strutturare, il partito, elaborando strategie e programmi per consentire al movimento politico di continuare a crescere in tutto la città.

“Ringrazio il segretario Fabrizio Pignalberi, per questa importante nomina. Mi onora per la fiducia che mi viene concessa. Sono pronto a svolgere al meglio questo delicato compito e mi auguro di poter offrire un contributo efficace per una continua crescita di ‘Più Italia’. In questo difficile momento – afferma Pellegrini – i cittadini della nostra città meritano più attenzione da parte dei politici e della politica stessa, mi relazionerò con il mio coordinatore provinciale, Massimiliano Sambin, per portare una maggiore presenza sul territorio dei nostri uomini migliori, pronti a dare il massimo nel sociale, ma anche nel denunciare ogni forma di sopruso quelle istituzioni che a nostro avviso non si comportino secondo le regole del buon senso e della legalità, il mio impegno, sarà rivolto soprattutto in questa direzione. Allo stesso tempo proseguirò nella missione di recuperare i valori della destra viterbese, all’insegna della trasparenza, della meritocrazia e di quegli alti valori che ci furono infusi da Giorgio Almirante”.

Consulente informatico, ciociaro, 54 anni, coniugato e due figli, un passato da militante nell’Msi-Dn. Nella seconda metà degli anni ’80 si candida nelle amministrative nel comune di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone ottenendo buoni risultati in termine di preferenze.

15 marzo, 2021