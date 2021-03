“M5s da forza antisistema a forza di qualunque sistema…”

Viterbo - Critico Giampieri (coordinatore provinciale FdI) dopo il passaggio in maggioranza del movimento in regione

Viterbo – “Ieri abbiamo assistito all’ennesima piroetta politica del Movimento 5stelle, novelli etoile del palcoscenico politico”. Il movimento passa in maggioranza in regione e arrivano le critiche da Massimo Giampieri, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia.

“Con l’ingresso nella giunta regionale del Lazio – sostiene Giampieri – si compie definitivamente la mutazione da forza antisistema a forza di qualunque sistema.

Pronti a tutto pur di avere una poltrona da occupare, siamo curiosi di vedere, da domani, i consiglieri regionali a 5stelle, fino ad oggi alle prese con la collezione degli scontrini da presentare ai propri elettori e con l’opposizione dura e pura, rigorosamente inutile, alla giunta Zingaretti, assumere senza soluzione di continuità due posti in giunta e rivendicarli come una vittoria, solo loro sanno contro cosa e per far cosa.

Noi rivendichiamo la nostra coerenza, il nostro chiaro posizionamento politico e, prima ancora, i nostri valori.

A loro lasciamo la sete di potere, l’assenza di ogni scrupolo e una dose di malafede politica di cui non abbiamo memoria.

Se questo è stato, negli ultimi dieci anni, il nuovo che stava avanzando, meglio, di gran lunga, essere all’antica”.

13 marzo, 2021