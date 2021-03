Mai più fascismo e nazismo, domenica la raccolta firme

Montalto di Castro - Dalle 10 alle 12 l'iniziativa organizzata dal Pd anche nella frazione di Pescia Romana

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Mai più fascismo e nazismo, firma anche tu. È importante, e noi ci impegnamo perché questa proposta diventi concreta. Domenica 14 marzo vieni anche tu e firma contro la propaganda fascista e nazista.

Potrai trovarci, dalle 10 alle 12 a Montalto, su viale Aurelia Tarquinia, oppure a Pescia Romana, al borgo nuovo. Il tuo contributo sarà un passo in avanti per non ripetere gli errori del passato. Ti aspettiamo, nel rispetto delle norme anti Covid e del futuro di tutti.

Firma anche tu la proposta contro la propaganda fascista e nazista.

Circolo Pd di Montalto di Castro e Pescia Romana

10 marzo, 2021