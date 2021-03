“Malati onco-ematologici in terapia, già iniziate le vaccinazioni”

Coronavirus - L'Unità di crisi chiarisce sulle tre modalità di prenotazione: sito online, medico di base e centro di cura

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si ribadisce che per i soggetti estremamente vulnerabili che rientrano nella tabella 2 della circolare del ministero della Salute sono attualmente aperti tre canali, di reclutamento proprio per favorire la presa in carico, per la somministrazione dei vaccini: il primo canale è presso il centro dove sono in cura, il secondo attraverso il proprio medico di medicina generale (Mmg), il terzo con prenotazione online a partire dal 4 di marzo per le patologie con codice di esenzione che rientra interamente e unicamente nelle aree di patologie inserite dal Ministero della Salute.

Pertanto non c’è nessuna esclusione, anzi molte strutture hanno già iniziato a vaccinare i loro pazienti onco-ematologici in terapia come riconosciuto anche dalla Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi – Foce che per prima ha posto il tema di vaccinare queste categorie a rischio, che nel Lazio corrispondono a circa 15mila persone.

Unità di Crisi Covid-19 Regione Lazio

2 marzo, 2021