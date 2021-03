Maneskin, l’ultimo album registrato ad Acquapendente

Musica - Il progetto della band rock vincitrice di Sanremo è in presa diretta per ricreare la dimensione live

Maneskin

Acquapendente – Smaltita la sbornia da Sanremo, dove hanno trionfato al festival, sono pronti a presentare il loro nuovo album. I Maneskin stanno per debuttare con Il ballo della vita: Teatro d’ira – Vol. I, prima parte di un progetto discografico più ampio, registrato tutto in presa diretta al Mulino Recording Studio di Acquapendente per ricreare la dimensione live.

“Il titolo – spiega la band rock romana – fa riferimento a un’ira catartica. La nostra rabbia trasformata in qualcosa di positivo, che porta a cambiare le cose”. Un disco, sottolineano Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, “tutto suonato, crudo, contemporaneo che ci rappresenta oggi”.

Dopo aver vinto Sanremo con Zitti e Buoni (già disco d’oro e 18 milioni di streaming), i Maneskin sono pronti ad approdare all’Eurovision song contest. Poi il 14 dicembre partirà il loro primo tour nei palasport. Da Roma, con una doppia data già sold out. Esaurite anche le successive due a Milano (il 18 e 19 dicembre). Il tour proseguirà con altre sette date per concludersi il 23 aprile 2022 all’arena di Verona.

18 marzo, 2021