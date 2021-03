Manuel Frigerio è il nuovo mister Italia

Spettacolo - Premiati anche i romani Valerio De Maria e Davide Mattei

Lignano Sabbiadoro – Il nuovo mister Italia è Manuel Frigerio.

Nel weekend appena terminato, a Lignano Sabbiadoro è stato eletto il nuovo mister Italia. Il vincitore è Manuel Frigerio, 25enne di Milano, alto un metro e 92: oltre a fare il modello è anche un agente immobiliare. Manuel ha capelli castani e occhi marrone, è del segno del leone, si definisce ambizioso, brillante ed estroverso. Lo sport che preferisce è il basket. I suoi idoli sportivi sono Michael Jordan e Kobe Bryant. Per quanto riguarda il cinema, gli attori che predilige sono Brad Pitt e Robert De Niro.

Tra i fasciati anche due ragazzi di Roma: Valerio De Maria, che si è aggiudicato il titolo di mister Model Int., e Davide Mattei, al quale è andato il titolo di mister Millennial.

Valerio ha 20 anni, è del segno della sagittario, è alto un metro e 85, capelli marroni e occhi verdi, è iscritto alla facoltà di economia aziendale a UniRoma3, la sua ambizione è laurearsi il più presto possibile ed entrare nel mondo della moda. Si definisce affidabile, trasparente e romantico. Gli sport che preferisce sono il pugilato e il calcio.

Davide invece ha 24 anni, è alto un metro e 85, capelli castani e occhi verdi, del segno dei gemelli. Lavora come magazziniere e si definisce ambizioso e generoso.

La finale, a trenta concorrenti, non si è svolta live per via del Coronavirus e le fasce/titoli sono state attribuite da una giuria online.

Presente alla manifestazione la presiedente di giuria Susanna Huckstep, miss Italia 1984. Tra i giurati, le miss Italia Denny Mendez, Gloria Zanin ed Eleonora Pedron. In platea, assieme all’assessore al turismo Massimo Brini, anche altre due miss: Antonella Perini e Sonia Malisani, miss Turismo Italia 2021.

Davanti ad una platea vuota trasformatasi in studio televisivo, sono stati assegnati anche gli altri titoli della stagione: mister Eleganza Andrea Gorin (Veternigo Ve), mister Fitness Jorge Alejandro Galante (San Vito al Tagliamento Pn), mister Cinema prima e seconda classe Nicolò Bizzocchi (Reggio Emilia) ed Elio Ministeri (Agrigento), mister Sorriso Patrik Lala (Montebelluna Tv), mister Teen Italia Alessandro Ben Chabene (Vittoria Rg), mister Boy Italia Matteo Lustrini (Prato), mister Millennial Davide Mattei (Roma), mister Model Int. Valerio De Maria (Roma). La nuova fascia mister Ue è stata assegnata a Dario Squitiero di Limbiate (Mb).

4 marzo, 2021