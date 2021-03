Marchio Tuscia viterbese, al via la campagna promozionale dei prodotti tipici di qualità

Economia - La Camera di commercio di Viterbo seleziona 30 imprese locali per far conoscere e degustare le eccellenze del territorio a 150 tra buyer e giornalisti enogastronomi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nuova iniziativa della Camera di commercio di Viterbo che seleziona 30 imprese aderenti al Marchio Tuscia Viterbese per valorizzare i prodotti tipici di qualità del territorio.

Il progetto prevede il confezionamento e l’invio di una scatola contenente le eccellenze locali a 150 tra buyer e giornalisti enogastronomi di rilevanza nazionale, che saranno poi coinvolti in un webinar con degustazione guidata a distanza.

“In un contesto come quello attuale – dichiara Domenico Merlani, commissario straordinario della Camera di commercio Viterbo – in cui la convivenza con il virus Covid‐19 rende difficile se non impossibile realizzare alcune attività promozionali, è necessario innovare gli strumenti di marketing che devono necessariamente incentrarsi su sicurezza delle persone, massimizzazione costi-benefici, tecnologie digitali. In tal senso non vogliamo rinunciare a rilanciare la promozione dei nostri prodotti puntando su un mercato enogastronomico di nicchia ad alto valore aggiunto che sappiamo incontra l’attenzione di quel consumatore attento ai prodotti agroalimentari di qualità e dall’origine certificata”.

Possono accedere all’iniziativa le imprese aderenti ai seguenti disciplinari di produzione del marchio Tuscia viterbese: Carni lavorate, Ciliegia della Tuscia, Miele della Tuscia, – Nocciola dei Cimini, Pasticceria e prodotti da forno, Prodotti Alta Tuscia, Prodotti biologici, Prodotti caseari, Vini Doc e Igt, Preparati alimentari a base vegetale, Zafferano della Tuscia, Olio extravergine di oliva della Tuscia Viterbese, Coniglio verde leprino, Prodotti ittici del lago di Bolsena.

L’avviso è pubblicato sul sito www.vt.camcom.it. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 22 marzo 2021 esclusivamente tramite Pec camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it.

Per ulteriori informazioni sull’avviso: ufficio Marketing, e-mail marketing@vt.camcom.it, tel. 0761.234403 – 0761.234427 – 0761.234487.

16 marzo, 2021