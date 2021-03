“Il mare d’inverno” passa anche per Tarquinia

Ambiente - La 30esima edizione della manifestazione nazionale si svolgerà domenica 7 marzo

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Si svolgerà, anche nel Lazio, domenica 7 marzo, la 30esima edizione della manifestazione nazionale “Il mare d’inverno”, organizzata dall’associazione ambientalista Fare verde.

L’evento è nato nella nostra regione nel lontano 1992, grazie a una felice intuizione del compianto Paolo Colli, fondatore e primo presidente di Fare verde.

Domenica nel litorale laziale saranno puliti i seguenti arenili: Civitavecchia, alle 9,30, piazza degli Eventi; Civitavecchia, pulizia dei fondali in località “Punta del Pecoraro” e “Pirgo”; Fondi, alle 9,30, spiaggia di Capratica; Formia, alle 10, spiaggia di Gianola (dallo stabilimento Tortuga allo stabilimento Fagiano) e spiaggia di Vindicio, lato Pontone; Ladispoli, alle 9,30, spiaggia lungomare di Marina di Palo; Ostia lido, alle 9,30, lungomare Duca degli Abruzzi, fronte civico 36; Tarquinia, alle 9,30, spiaggia in località “Pian di Spille – Spinicci”, strada provinciale Litoranea chilometro 4,500, ingresso agriturismo Podere Giulio; Terracina, alle 10, spiaggia di Porto Badino.

“Da trenta anni difendiamo gli arenili della nostra regione – dichiara Silvano Olmi, presidente di Fare verde Lazio – l’invasione della plastica e l’erosione costiera sono i mali principali che affliggono il litorale laziale. Per il problema rifiuti occorre rivedere gli imballaggi riducendoli alla fonte, incentivare il vuoto a rendere, sostenere l’economia circolare e il riutilizzo dei materiali. Per il problema erosione occorrono interventi seri e risolutivi da concertare tra regione, province e comuni costieri il mare del Lazio non può più attendere”.

Per partecipare alla manifestazione: fareverdelazio@gmail.com; 392.9772536.

Durante la manifestazione saranno rispettate le norme anti-Covid. L’evento ha ricevuto il patrocinio della commissione Ue – rappresentanza per l’Italia, del ministero dell’Ambiente, del comando generale della guardia costiera e della regione Lazio.

Associazione ambientalista Fare verde Lazio

2 marzo, 2021