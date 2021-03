“Maria Giuseppina Gimma si è sempre distinta per professionalità e competenza”

Viterbo - L'ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Viterbo sulla morte della collega

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Viterbo, il presidente e tutto il consiglio, esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa della collega architetto Maria Giuseppina Gimma, che ricordano con profonda stima.

Iscritta fino a pochi anni fa a questo ordine si è sempre distinta per la sua professionalità e competenza, in particolar modo nel campo dei Beni culturali e del restauro in cui era specializzata.

Le più sentite condoglianze giungano in questo momento di dolore alla sorella Luigina ed alla sua famiglia.

Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Viterbo

